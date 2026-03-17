На Прикарпатті підполковника ТЦК затримали на хабарі у 2000 доларів

В Івано-Франківській області викрили посадовця районного ТЦК, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди. Підполковник отримав 2000 доларів за “вирішення питання” військового обліку.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За інформацією слідства, 36-річний підполковник, який тимчасово виконував обов’язки керівника районного ТЦК, вимагав гроші у двох військовозобов’язаних чоловіків. Вони звернулися до нього, щоб з’ясувати можливість зняття з військового розшуку.

Посадовець повідомив, що відповідно до законодавства чоловіки мають прибути до ТЦК для складання адміністративного протоколу, після чого можуть бути мобілізовані до Збройних сил України. Водночас він запропонував інший варіант — вирішити питання без їхньої особистої присутності та без подальшої мобілізації. За це вимагав 2 тисячі доларів — по тисячі за кожного.

У березні підозрюваний отримав гроші двома частинами. Під час передачі другої частини коштів його затримали. Військовому вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 КК України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Також до суду подано клопотання про його відсторонення від виконання службових обов’язків.

Правоохоронці встановлюють можливих інших учасників схеми та перевіряють причетність підозрюваного до інших аналогічних випадків.