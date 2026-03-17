Україна отримає стратегічний резерв енергообладнання з бюджетом 197 млн євро

У Брюсселі досягли домовленостей із міжнародними партнерами про створення стратегічного резерву енергетичного обладнання для України. Його бюджет вже становить 197 млн євро.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

У межах Фонду енергетичної підтримки України буде створено Стратегічний Резерв, доступний бюджет якого наразі становить 197 млн євро. Механізм дозволить українським компаніям накопичити енергетичне обладнання до наступної зими та використовувати ці запаси для проведення ремонтів у разі потреби.

Також з міжнародними партнерами погоджено фінансові потреби України для підготовки до наступного опалювального сезону. Українська сторона розраховує на 5,4 млрд євро для забезпечення цих потреб.

У Брюсселі відбулася низка зустрічей із представниками Єврокомісії, зокрема Каєю Каллас, Мартою Кос і Деном Йоргенсеном, а також переговори з представниками інших країн.

Сторони обговорювали питання відновлення та захисту енергетичних об’єктів, забезпечення обладнанням для ремонтів, а також санкції проти російських енергоресурсів.

Шмигаль подякував Європейській комісії, країнам-учасникам “енергетичного Рамштайну”, Секретаріату Енергетичного Співтовариства та донорам Фонду підтримки енергетики України, внески до якого вже перевищили 1,87 млрд євро.