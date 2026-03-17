Разом із нотою протесту Молдова вручила послу РФ пляшку забрудненої води з Дністра

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Озерова через обстріл, що призвів до забруднення Дністра. Йому передали ноту протесту та зразок води з річки.

“Республіка Молдова рішуче засуджує цю атаку, яка спричинила витоки нафтопродуктів у річку Дністер, створюючи значні ризики для навколишнього середовища та безпеки водопостачання Республіки Молдова”, – йдеться в повідомленні.

Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% жителів Кишинева. У відомстві також наголосили, що подібні дії з суттєвим транскордонним впливом становлять загрозу довкіллю, водопостачанню та здоров’ю громадян Молдови.

Під час зустрічі Озерову передали пляшку із забрудненою водою, набраною з Дністра.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня росіяни здійснили масовану атаку на Чернівецьку область, застосувавши 11 дронів і чотири ракети «Калібр». Основними цілями стали об’єкти енергетичної інфраструктури у Дністровському районі, про що повідомляв начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Про забруднення Дністра стало відомо 10 березня після появи відео з району села Наславча, де на поверхні річки зафіксували маслянисті плями. 12 березня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило, що внаслідок удару по інфраструктурі у районі Дністровської ГЕС стався витік технічних мастил у Дністер, і забруднення поширилося на територію Молдови.

13 березня Молдова звернулася по допомогу до Європейського Союзу через ситуацію із забрудненням річки. 15 березня в країні оголосили екологічну тривогу через наслідки удару по Дністровській ГЕС.