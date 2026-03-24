У Молдові після ударів РФ по Україні відключили лінію електропередачі

Увечері 23 березня після російських ударів по енергетичній інфраструктурі на півдні України в Молдові відключилася лінія електропередачі Ісакча — Вулканешти. У країні зафіксували проблеми в роботі регіональної та національної енергосистеми.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики Молдови.

Відключення сталося внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру на півдні України. Про пошкодження повідомили після масованої атаки безпілотників на Одеську область.

Бригади трьох операторів систем передачі координують технічні перевірки, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу інфраструктури.

За інформацією оператора електросистеми Молдови Moldelectrica, лінію відключили приблизно після 19:00. Відтоді Молдова покриває дефіцит коштом імпорту електроенергії з України. Загальне споживання становить близько 620 МВт, з яких 320 МВт забезпечує власна генерація, включно з близько 120 МВт із Придністров’я, а ще близько 300 МВт — імпорт з України.