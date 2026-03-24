У Молдові оголосили надзвичайний стан через проблеми в енергосистемі після атак РФ

Молдова запроваджує надзвичайний стан в енергетичному секторі на 60 днів після російських ударів по енергетичній інфраструктурі на півдні України. Через атаку була відключена лінія електропередачі Ісакча — Вулканешти, що спричинило проблеми в роботі енергосистеми країни.

Як повідомляє TV8.md, відповідне рішення ухвалив уряд, і воно має бути затверджене парламентом на позачерговому засіданні. Прем’єр-міністр Александру Мунтяну не виключив можливості ланцюгових відключень, зазначивши, що ситуація залишається складною.

За його словами, війна Росії проти України завдає ударів по критичній інфраструктурі та має ланцюгові наслідки для всього регіону, які вже безпосередньо впливають на Молдову.

Реклама

Реклама

Керівник Національного центру управління кризами Сергій Дьякону повідомив, що технічні несправності свідчать про серйозне коротке замикання, яке потребує спеціальних втручань. Міністр енергетики Дорін Жунг’єту брав участь у засіданні онлайн, перебуваючи на місці в Вулканештах.

Запровадження надзвичайного стану дозволить владі швидко реагувати на кризу, відновлювати лінію Ісакча — Вулканешти, координувати дії установ і забезпечити безперервну роботу критичної інфраструктури.

Влада також закликала громадян економно споживати електроенергію, уникати перевантаження мереж, заздалегідь заряджати пристрої та стежити за офіційною інформацією.