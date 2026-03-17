У Миколаєві чоловік ножем поранив поліцейського та військового ТЦК

17 березня у Миколаєві затримали чоловіка, який під час перевірки документів напав із ножем на поліцейського та військовослужбовця ТЦК. Обох постраждалих госпіталізували.

Про це повідомили в ГУНП в Миколаївській області.

Як розповіли в поліції, спільний наряд військовослужбовців ТЦК та СП і правоохоронців намагався перевірити документи у чоловіка, однак той відмовився їх надати. Поводячись агресивно, він ножем завдав ударів у живіт та ногу поліцейському і військовослужбовцю.

Обох постраждалих з пораненнями госпіталізували.

За підозрою у нападі затримали 33-річного місцевого жителя. Вилучено знаряддя злочину — ніж.

Дії затриманого кваліфіковано за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.