        Кримінал

        У Миколаєві чоловік ножем поранив поліцейського та військового ТЦК

        Галина Шподарева
        17 Березня 2026 17:26
        Затриманий за напад на групу оповіщення / Фото: ГУНП в Миколаївській області
        17 березня у Миколаєві затримали чоловіка, який під час перевірки документів напав із ножем на поліцейського та військовослужбовця ТЦК. Обох постраждалих госпіталізували.

        Про це повідомили в ГУНП в Миколаївській області.

        Як розповіли в поліції, спільний наряд військовослужбовців ТЦК та СП і правоохоронців намагався перевірити документи у чоловіка, однак той відмовився їх надати. Поводячись агресивно, він ножем завдав ударів у живіт та ногу поліцейському і військовослужбовцю.

        Обох постраждалих з пораненнями госпіталізували.

        За підозрою у нападі затримали 33-річного місцевого жителя. Вилучено знаряддя злочину — ніж.

        Дії затриманого кваліфіковано за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця.

        Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

        Поліція на місці нападу на групу оповіщення / Фото: ГУНП в Миколаївській області

