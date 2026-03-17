“Тариф на спокійну роботу” в 600 тисяч доларів: топпосадовців СБУ підозрюють в тиску на бізнес

Заступникам начальників СБУ у Києві та Рівненській області, а також посереднику повідомили про підозру у справі про хабарі. За даними слідства, вони організували механізм тиску на бізнес із сумами у сотні тисяч доларів.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Усім трьом підозрюваним інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Цивільному посереднику додатково інкриміновано співучасть в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 КК України).

За даними слідства, посадовці СБУ організували механізм тиску на бізнес. Вони отримували від підприємств неправомірну вигоду за вирішення їхніх «проблемних питань».

Посадовець ГУ СБУ у м. Києві та Київській області використав кримінальне провадження як джерело незаконного збагачення. Для посередництва він залучив цивільну особу, яка комунікувала із бізнесом та координувала передачу готівки – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що під час зустрічей на Рівненщині за так званий «тариф на спокійну роботу» підприємцям озвучили суму в 600 тисяч доларів. За це обіцяли закрити кримінальне провадження, змінити кваліфікацію справи та надалі не втручатися в діяльність бізнесу.

Отримання хабарів відбувалось поетапно:

6 березня в Києві передано перший транш у 50 тис. доларів як підтвердження серйозності намірів. Після цього бізнесменам надали “дорожню карту” з вирішення їхніх проблем у кримінальному провадженні;

16 березня в одному з ресторанів Київщини передано другий транш у 250 тис. доларів.

Окремо викрито заступника начальника УСБУ в Рівненській області, який через того самого посередника отримав від підприємця понад 22 тис. доларів за забезпечення безперешкодного видобутку бурштину.

Загалом правоохоронці задокументували отримання понад 322 тис. доларів.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних до оборудки.