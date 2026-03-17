ЄС допоможе Україні відновити транзит нафти

Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування після атак РФ на нафтопровід «Дружба». У Брюсселі заявили про роботу над відновленням постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після відновлених російських ударів 27 січня по нафтопроводу «Дружба», які призвели до переривання постачання сирої нафти до Угорщини та Словаччини, ЄС розпочав інтенсивні консультації з державами-членами та Україною.

За її словами, обговорення відбувалися на всіх рівнях із метою якнайшвидшого відновлення потоку нафти до цих країн. Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для вирішення ситуації.

Фон дер Ляєн зазначила, що українська сторона прийняла цю пропозицію, а європейські експерти готові розпочати роботу негайно.

У ЄС наголосили, що пріоритетом залишається забезпечення енергетичної безпеки для всіх громадян Європи. Також триває робота з зацікавленими сторонами щодо альтернативних маршрутів транспортування неросійської нафти до країн Центральної та Східної Європи.