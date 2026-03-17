        Росіяни атакували будівлю ТЦК та прокуратури на Чернігівщині, — ЗМІ

        Галина Шподарева
        17 Березня 2026 15:01
        На Чернігівщині внаслідок удару РФ пошкоджено будівлю ТЦК / Фото ілюстративне: Нацполіція
        На Чернігівщині внаслідок удару РФ пошкоджено будівлю ТЦК / Фото ілюстративне: Нацполіція

        Сьогодні, 17 березня, об 11:40, у Чернігівському районі російський БпЛА влучив у двоповерхову будівлю, де розташовані працівники окружної прокуратури та районного ТЦК та СП.

        Про це повідомляє Суспільне Чернігів з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах та місцевій владі.

        У результаті влучання пошкоджені фасад, вікна та дах будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

        За даними ОВА, протягом доби окупанти обстрілювали Чернігівщину 37 разів.

        У Сновському районі внаслідок ударів безпілотників пошкоджений райсуд, агропідприємство, житло та енергообʼєкт.

        Уночі росіяни “Геранями” вдарили по магазинах у Новгороді-Сіверському, спалахнула пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та електромережі. Є перебої з газопостачанням.

        Пошкоджена обстрілом будівля на Чернігівщині / Фото: Чернігівська ОВА

