Канабіс не допомагає при тривожності та ПТСР — результати дослідження

Медичний канабіс не демонструє суттєвої ефективності для лікування більшості психічних розладів. Про це свідчать результати великого аналізу клінічних досліджень, опублікованого в The Lancet, пише Reuters.

Згідно з результатами огляду 54 рандомізованих клінічних досліджень, що охопили 2 477 учасників і були проведені у період з 1980 року до травня 2025 року, канабіноїдні препарати не показали значної користі для лікування більшості психічних і поведінкових розладів.

Дослідники проаналізували використання канабіноїдів як основного засобу лікування таких станів, як тривожні розлади, психотичні розлади, посттравматичний стресовий розлад і залежність від опіоїдів. За їхніми висновками, переконливих доказів ефективності для цих станів не виявлено.

Водночас автори зазначають, що окремі пацієнти можуть відчувати позитивний ефект, однак загалом наявні дані не підтверджують доцільність широкого застосування таких препаратів.

Дослідження також виявило відсутність рандомізованих контрольованих випробувань щодо використання канабіноїдів для лікування депресії, що свідчить про значну прогалину в доказовій базі.

Разом із тим обмежені дані свідчать про потенційну користь у деяких випадках. Зокрема, комбінація канабідіолу (CBD) і тетрагідроканабінолу (THC) асоціювалася зі зменшенням симптомів відміни канабісу та зниженням його споживання серед людей із залежністю.

Крім того, канабіноїди пов’язували зі зменшенням тяжкості тиків у пацієнтів із синдромом Туретта, а також із певним зменшенням аутистичних проявів і збільшенням тривалості сну у людей із безсонням. Водночас дослідники наголошують, що якість доказів у цих випадках залишається низькою.

Автори підкреслюють необхідність проведення більш якісних досліджень із більшими вибірками для точнішого визначення терапевтичної ролі канабіноїдів, особливо на тлі зростання їхнього медичного використання.