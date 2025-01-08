Суспільство

В Україні зареєстрували перші ліки з медичного канабісу
8 Січня 2025 14:08
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Ілюстративне фото / facebook/patients.org.ua
Ілюстративне фото / facebook/patients.org.ua

В українських аптеках уже на початку 2025 року з’являться перші офіційно зареєстровані ліки на основі медичного канабісу.

Як повідомляє благодійний фонд “Пацієнти України”, йдеться про оральні краплі іспанського виробництва. Отримати їх можна буде за електронним рецептом у ліцензованих аптеках.

Фонд відзначив, що реєстрація цих ліків стала важливою перемогою після багаторічної боротьби за доступ пацієнтів до засобів, що полегшують біль.

У МОЗ також очікують, що найближчим часом до аптек надійдуть й інші форми препаратів: тверді капсули, дентальні пасти та гелі, які були затверджені у 2024 році.

16 серпня 2024 року набув чинності закон про легалізацію канабісу в медичних цілях. Міністерство охорони здоров’я назвало ухвалення цього закону «історичним рішенням», адже препарати на основі канабісу допомагають втамувати біль та інші важкі прояви хвороб.


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