Суспільство

В Україні створили е-систему для відстеження медичного канабісу
2 Жовтня 2024 13:54
читать на русском →
канабіс, мінздрав
Канабіс / Фото: Суспільне

З 1 жовтня в Україні запрацювала система електронних рішень для медичного канабісу, яка дозволяє відстежувати весь шлях медичного канабісу від виробництва до кінцевого споживача.

Про це під час пресконференції в “Українському кризовому медіа-центрі” повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

“У ній фіксуватимуться всі види операцій з медичним канабісом. Фактично, від імпорту або вирощування до відпуску в аптеці. Усі 35 видів операцій”, – сказала Карчевич.

Усі процеси будуть фіксуватися в електронній системі не пізніше наступного дня після їх проведення.

Наразі в е-системі зареєструвалася одна аптека з міста Черкаси.

Міністерство охорони здоров’я вже визначило особливості призначення та застосування препаратів з медичного канабісу. Призначити такі ліки можна, зокрема, людям із злоякісними новоутвореннями, розсіяним склерозом, паралітичними синдромами, хворобою Паркінсона тощо.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Жовтня 2024 12:52

ЗСУ офіційно підтвердили вихід із Вугледару
2 Жовтня 2024 12:07

Населення України, за прогнозами, до 2051 року скоротиться до 25 мільйонів
2 Жовтня 2024 11:47

Балістика, дрони та співпраця: в Україні пройшов Міжнародний форум оборонних індустрій-2024
2 Жовтня 2024 10:55

Після захоплення Вугледару Україна втратила увесь Волноваський район
2 Жовтня 2024 09:44

Окупанти поцілили по припортовій інфраструктурі Одещині (фото)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки