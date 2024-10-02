В Україні створили е-систему для відстеження медичного канабісу

З 1 жовтня в Україні запрацювала система електронних рішень для медичного канабісу, яка дозволяє відстежувати весь шлях медичного канабісу від виробництва до кінцевого споживача.

Про це під час пресконференції в “Українському кризовому медіа-центрі” повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

“У ній фіксуватимуться всі види операцій з медичним канабісом. Фактично, від імпорту або вирощування до відпуску в аптеці. Усі 35 видів операцій”, – сказала Карчевич.

Усі процеси будуть фіксуватися в електронній системі не пізніше наступного дня після їх проведення.

Наразі в е-системі зареєструвалася одна аптека з міста Черкаси.

Міністерство охорони здоров’я вже визначило особливості призначення та застосування препаратів з медичного канабісу. Призначити такі ліки можна, зокрема, людям із злоякісними новоутвореннями, розсіяним склерозом, паралітичними синдромами, хворобою Паркінсона тощо.