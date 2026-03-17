У Польщі українець передав поліції знайдений гаманець із 10,5 тис. злотих і євро

У польському місті Пневи громадянин України знайшов гаманець із грошима та документами і передав його поліції. Власника встановили, після чого йому повернули всі кошти.

Про це пише “Польське радіо для України”.

У місті Пневи Великопольського воєводства 36-річний громадянин України виявив гаманець на території автомийки.

Усередині були документи власника, а також 10 500 злотих і 1555 євро.

Чоловік не став самостійно шукати власника чи залишати гроші собі, а звернувся до місцевого комісаріату поліції та передав знайдені речі правоохоронцям.

Поліцейські перевірили документи і встановили власника, після чого повернули йому гаманець із грошима.

“У поліції підкреслили, що вчинок чоловіка є прикладом чесності та відповідального ставлення”, – йдеться в повідомленні.