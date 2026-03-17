        У Польщі українець передав поліції знайдений гаманець із 10,5 тис. злотих і євро

        Галина Шподарева
        17 Березня 2026 18:24
        У Польщі українець приніс до поліції знайдений гаманець із грошима / Фото ілюстративне: depositphotos
        У польському місті Пневи громадянин України знайшов гаманець із грошима та документами і передав його поліції. Власника встановили, після чого йому повернули всі кошти.

        Про це пише “Польське радіо для України”.

        У місті Пневи Великопольського воєводства 36-річний громадянин України виявив гаманець на території автомийки.

        Усередині були документи власника, а також 10 500 злотих і 1555 євро.

        Чоловік не став самостійно шукати власника чи залишати гроші собі, а звернувся до місцевого комісаріату поліції та передав знайдені речі правоохоронцям.

        Поліцейські перевірили документи і встановили власника, після чого повернули йому гаманець із грошима.

        “У поліції підкреслили, що вчинок чоловіка є прикладом чесності та відповідального ставлення”, – йдеться в повідомленні.


