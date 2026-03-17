Трамп розкритикував НАТО через відмову підтримати США у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп розкритикував союзників по НАТО через їхню відмову підтримати операцію проти Ірану. Він заявив, що Альянс робить “дуже дурну помилку”.

Про це Дональд Трамп сказав під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті на зустрічі з прем’єром Ірландії Майклом Мартіном

“США допомогли їм з Україною, а вони не допомагають нам з Іраном”, — сказав Трамп.

Реклама

Реклама

Він продовжив критикувати союзників по Альянсу, які не підтримали операцію США проти Ірану.

“Я вважаю, що НАТО робить дуже дурну помилку. Я давно казав, що цікавлюся, чи буде НАТО колись поруч із нами, тож це чудове випробування, бо вони нам не потрібні. Вони мали бути там”, — сказав президент США.

Також Трамп заявив, що Макрон “дуже скоро” піде з посади.

Перед візитом Майкла Мартіна Трамп також опублікував допис у Truth Social, у якому звинуватив союзників у невдячності через їхню відмову допомогти США.