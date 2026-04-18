Сили оборони знешкодили 190 ворожих БПЛА з 219

У ніч на 18 квітня (з 18:00 17 квітня) противник атакував 219-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 150 із них – “шахеди”.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.