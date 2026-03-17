Інтерпол оприлюднив дані підозрюваних у справі викрадення та вбивства українця Комарова

Інтерпол позначив “червоними сповіщеннями” підозрюваних у справі про викрадення та вбивство українця Ігоря Комарова. Серед фігурантів — троє громадян України.

Відповідна інформація розміщена на сайті Інтерполу.

Раніше поліція Балі називала ініціали підозрюваних — DH, VN та RM. Вони збігаються з іменами трьох громадян України: 34-річного Дениса Галушка, 42-річного Василя Немеша та 28-річного Романа Мельника.

Ймовірно, ще двоє фігурантів — 29-річний громадянин Росії Микола Петрик та 27-річний громадянин Казахстану Владислав Аханов.

Як пише hromadske, усіх п’ятьох підозрюють у викраденні, спробі пограбування та вбивстві.

За даними індонезійських правоохоронців, підозрюваними є шестеро іноземців — громадяни Росії та України, четверо з яких вже залишили країну.

Підозрювані у вбивстві Комарова / Скриншот interpol.int

Нагадаємо, українець Ігор Комаров зник на Балі під час катання на мотоциклі поблизу селища Джимбаран. Після цього у мережі з’явилися відео, де він заявляв, що викрадачі вимагають 10 мільйонів доларів. На обличчі було видно сліди побиття.

Згодом на одному з місцевих пляжів виявили розчленоване тіло, яке, за результатами ДНК-експертизи, належало Комарову. За даними слідства, він був мертвий приблизно за три дні до виявлення, орієнтовно 23 лютого.