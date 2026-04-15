Масова стрілянина у школі в Туреччині: четверо людей загинули, десятки зазнали поранень

15 квітня у турецькому місті Кахраманмараш стався збройний напад у школі. Відомо про чотирьох загиблих та 20 поранених.

Про це повідомляє CNN Türk.

За попередньою інформацією, стрілянину влаштував учень восьмого класу. Внаслідок атаки загинули один учитель та троє учнів.

Нападник прийшов до школи з п’ятьма одиницями зброї та сімома магазинами. Спочатку стріляв у повітря у дворі, а потім відкрив вогонь у двох класах. Серед загиблих, як стверджується, сам нападник, двоє учнів і вчитель.

За попередніми даними, батько нападника — колишній співробітник поліції, і, ймовірно, зброю хлопець узяв у нього.

На місце події направили медичні та силові служби. Прокуратура розпочала розслідування. Це вже другий подібний випадок у турецькій школі за два дні: напередодні в сусідній провінції Шанлиурфа колишній учень відкрив стрілянину в гімназії, тоді поранення отримали 16 людей.