Російський дрон вдарив по магазину на Харківщині, постраждали двоє людей

Сьогодні, 17 березня, близько 18:30, російський FPV-дрон вдарив по магазину у селищі Слатине Харківського району, який на момент удару працював. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Унаслідок влучання уламкові поранення дістали двоє 41-річних місцевих жителів. Медики швидкої допомоги госпіталізували одного з постраждалих, інший відмовився від госпіталізації.

Госпіталізований чоловік працює водієм-комунальником у Дергачівській громаді. Раніше він уже потрапляв під атаку російського FPV-дрона — 23 січня під час удару по комунальному сміттєвозу у Руській Лозовій.

За наявною інформацією, загрози його життю немає.