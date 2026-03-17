        Російський дрон вдарив по магазину на Харківщині, постраждали двоє людей

        Галина Шподарева
        17 Березня 2026 21:21
        Наслідки влучання дрона у магазин на Харківщині / Фото: Дергачівська МВА
        Сьогодні, 17 березня, близько 18:30, російський FPV-дрон вдарив по магазину у селищі Слатине Харківського району, який на момент удару працював. Постраждали двоє людей.

        Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

        Унаслідок влучання уламкові поранення дістали двоє 41-річних місцевих жителів. Медики швидкої допомоги госпіталізували одного з постраждалих, інший відмовився від госпіталізації.

        Госпіталізований чоловік працює водієм-комунальником у Дергачівській громаді. Раніше він уже потрапляв під атаку російського FPV-дрона — 23 січня під час удару по комунальному сміттєвозу у Руській Лозовій.

        За наявною інформацією, загрози його життю немає.


