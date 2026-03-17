Другу добу палає нафтобаза в Краснодарському краї РФ: вогонь охопив 18 резервуарів та знищив сім бензовозів

Пожежа на нафтобазі в місті Лабінськ Краснодарського краю РФ, яка спалахнула після атаки безпілотників 16 березня, триває вже другу добу.

Про це 17 березня повідомив голова Лабінського району Володимир Забураєв, назвавши ситуацію “стабільною”.

“У передмісті Лабінська продовжують гасити пожежу на нафтобазі. У ліквідації беруть участь сім розрахунків — особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів, зведених загонів і аеромобільного угруповання ГУ МНС Росії по Краснодарському краю”, — йдеться в повідомлення оперативного штабу Краснодарського краю.

За даними джерел проєкту Astra в екстрених службах, під час атаки чотирьох українських дронів загорілися 18 резервуарів, зокрема дев’ять ємностей із бензином об’ємом по 400 кубометрів і ще дев’ять — із дизельним паливом. Також вогонь знищив сім бензовозів. Загальна площа пожежі становить близько 3 тисяч кв. метрів. Постраждалих немає.

У Росспоживнагляді заявили, що не зафіксували шкідливих речовин унаслідок згоряння нафтопродуктів.

Роботу підприємства зупинено. Лабінськ розташований приблизно за 700 кілометрів від лінії фронту.

Нафтобаза ТОВ “Югнефтепродукт” має понад 20 резервуарів загальною місткістю понад 9000 кубометрів і забезпечує постачання пального до Краснодарського краю, Республіки Адигея, Ростовської області та Ставропольського краю. Через підприємство реалізують бензини АІ-80, АІ-92, АІ-95, дизельне паливо та мастила різних виробників.