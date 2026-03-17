Україна вже направила 201 фахівця до країн Близького Сходу для протидії дронам, — Зеленський

Україна вже допомагає партнерам захищатися від іранських дронів Shahed. Понад 200 українських військових експертів працюють у країнах Близького Сходу та Перської затоки.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Великої Британії 17 березня.

За його словами, наразі в регіоні перебуває 201 українець, ще 34 готові до розгортання. Це фахівці, які мають досвід захисту від дронів Shahed. Українські команди вже працюють в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії та прямують до Кувейту.

Президент зазначив, що ці експерти були направлені на прохання партнерів, зокрема Сполучених Штатів, і це є частиною дронової угоди, яку Україна запропонувала США.

Зеленський наголосив, що Україна готова пропонувати подібну співпрацю іншим партнерам — від практичної взаємодії у сфері безпілотників до майбутніх оборонних альянсів.

Він також зазначив, що Україна навчилася ефективно протидіяти дронам. За його словами, один іранський Shahed коштує близько 50 тисяч доларів, тоді як партнери часто використовують ракети вартістю до 4 млн доларів або бойові літаки для його знищення.

“В Україні ми зупиняємо один такий дрон двома-трьома перехоплювачами. Невеличкими, які коштують загалом менше ніж 10 тисяч доларів. Тож наш підхід набагато більш економічний, ніж будь-що, що використовують сьогодні наші партнери”, — наголосив Зеленський.

Зеленський додав, що Україна може виробляти щонайменше 2000 таких перехоплювачів щодня і постачати ще 1000 на день союзникам.

Він підкреслив, що ключовим є створення системи захисту, а не лише окремих засобів, і закликав партнерів до тіснішої співпраці у сфері безпеки.