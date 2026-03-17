        Кримінал

        У Німеччині за вбивство 19-річної біженки з України затримали громадянина Сирії, — ЗМІ

        Галина Шподарева
        17 Березня 2026 21:11
        Жертва вбивства в Німеччині / Фото: Bild
        У лісі поблизу Мангейма в Німеччині було знайдено тіло 19-річної українки. За підозрою у злочині під вартою перебуває її 17-річний хлопець із Сирії.

        Про це пише Bild.

        Після виявлення тіла 19-річної жінки в лісі поблизу Мангейма поліція розпочала розслідування за фактом убивства.

        Як пише видання Welt з посиланням на поліцію та прокуратуру, щодо 17-річного підозрюваний є громадянином Сирії і наразі перебуває під вартою.

        Слідство встановило, що підозрюваний і загибла були знайомі тривалий час та перебували у стосунках понад рік. Мотив злочину наразі не встановлено, ознак сексуального злочину не виявлено.

        За версією слідства, вони зустрілися у день вбивства та разом вирушили до зони відпочинку. Там хлопець, ймовірно, побив дівчину, яка не могла чинити опір, а потім убив її руками та, ймовірно, гілкою.

        Тіло жертви виявила перехожа. Район навколо місця події обстежили на великій площі, а для розслідування створили спеціальну слідчу групу з близько 60 правоохоронців.

        Попередні висновки судово-медичної експертизи підтвердили насильницький характер смерті. Підозрюваного затримали того ж дня ввечері.

        Місце виявлення тіла / Фото: welt.de

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини