Перевірка нафтопроводу “Дружба” запланована на 18 березня, європейські інженери вже в Києві, — ЗМІ

На середу, 18 березня, запланована перевірка пошкодженого нафтопроводу “Дружба” фахівцями ЄС. Невелика делегація європейських інженерів, які мають відповідну кваліфікацію, вже перебуває в Києві.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Представництво ЄС у Києві організовує логістику для проведення перевірки стану трубопроводу вже 18 березня.

Реклама

Реклама

За інформацією чиновників ЄС, фахівці, що здійснюватимуть огляд, не представлятимуть Угорщину або Словаччину, щоб уникнути упередженості в оцінці.

Дипломати ЄС також зазначали, що розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України, яке наразі блокує Угорщина, залежить від відновлення роботи “Дружби” або щонайменше від допуску європейських експертів до оцінки її стану.

Нафтопровід “Дружба”, який проходить транзитом через Україну, забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема до Угорщини та Словаччини.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив імпорт російської нафти, однак для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили виняток через відсутність доступу до моря. Австрія згодом змогла диверсифікувати постачання. За інформацією України, трубопровід був пошкоджений унаслідок російських обстрілів наприкінці січня, однак угорські та словацькі представники це заперечують. Угорщина також заявила, що супутникові дані нібито не свідчать про наявність технічних чи експлуатаційних причин, які б заважали відновленню роботи.