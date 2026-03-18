        Прикраси Cartier і Chanel, взуття Hermès і Loro Piana: на кордоні вилучили люксові речі на 1,5 млн грн

        Сергій Бордовський
        18 Березня 2026 10:47
        У пункті пропуску «Рава-Руська — Хребенне» митники виявили незадекларовані брендові речі орієнтовною вартістю близько 1,5 млн гривень. Порушення зафіксували під час огляду мікроавтобуса, який обрав «зелений коридор».

        Митники викрили ввезення люксових товарів через «зелений коридор» / Фото ДМСУ

        Про це повідомила Львівська митниця. За її даними, 17 березня на в’їзд в Україну прибув мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 49-річного мешканця Дніпропетровської області.

        Водій рухався смугою спрощеного митного контролю, однак під час перевірки митники виявили товари, що підлягають обов’язковому декларуванню.

        Реклама
        Реклама

        Серед вилученого — взуття брендів Hermès і Loro Piana, а також ювелірні прикраси Chanel, Cartier і Messika.

        Загальна орієнтовна вартість товарів становить близько 1,5 млн гривень.

        За цим фактом складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.


        Реклама
        Реклама

