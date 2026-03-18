Прикраси Cartier і Chanel, взуття Hermès і Loro Piana: на кордоні вилучили люксові речі на 1,5 млн грн

У пункті пропуску «Рава-Руська — Хребенне» митники виявили незадекларовані брендові речі орієнтовною вартістю близько 1,5 млн гривень. Порушення зафіксували під час огляду мікроавтобуса, який обрав «зелений коридор».

Митники викрили ввезення люксових товарів через «зелений коридор»

Про це повідомила Львівська митниця. За її даними, 17 березня на в’їзд в Україну прибув мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 49-річного мешканця Дніпропетровської області.

Водій рухався смугою спрощеного митного контролю, однак під час перевірки митники виявили товари, що підлягають обов’язковому декларуванню.

Серед вилученого — взуття брендів Hermès і Loro Piana, а також ювелірні прикраси Chanel, Cartier і Messika.

Загальна орієнтовна вартість товарів становить близько 1,5 млн гривень.

За цим фактом складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.