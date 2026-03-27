Митники показали унікальні артефакти, які намагалися вивезти з України

Київські митники запобігли незаконному вивезенню за кордон 39 предметів археології, які мають культурну цінність. Їх намагалися переслати міжнародними поштовими відправленнями до США, Франції та Італії.

Про це повідомили в Державній митній службі України.

Посилки надсилали жителі Харківщини, Прикарпаття та Вінниччини. Через ознаки старовини предмети направили на експертизу до Національного музею історії України.

Фахівці встановили, що вилучені речі є автентичними зразками салтово-маяцької культури, а також належать до Середньовіччя, Ранньомодерної, Модерної та Новітньої доби.

Серед знайденого — бронзові туалетні набори VIII–X століть, 28 ґудзиків IX–XVIII століть, особиста печатка XVIII століття, три натільні хрестики, а також п’ять бронзових перснів зі скляними вставками XIX–XX століть.

Експерти визнали всі предмети культурною цінністю. Водночас митники нагадують, що такі речі не можуть продаватися чи вивозитися за межі України без спеціального дозволу Міністерства культури. Наразі вилучені артефакти передано на склад митниці.