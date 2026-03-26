Щойно представлені MacBook Neo не потрапили в Україну: в чому причина

У пункті пропуску «Смільниця — Кросценко» митники виявили 54 незадекларовані ноутбуки MacBook. Їх знайшли під час огляду мікроавтобуса.

На кордоні виявили 54 незадекларовані MacBook Neo 13 / Фото: ДМСУ

Як повідомляє Держмитслужба України, 26 березня до пункту пропуску прибув мікроавтобус Renault Master під керуванням 49-річного мешканця Львівщини. Водій обрав смугу спрощеного митного контролю — «зелений коридор».

Під час перевірки у багажному відділенні транспортного засобу митники виявили 54 ноутбуки MacBook Neo 13, які не були задекларовані.

Вартість вилучених товарів встановлять після проведення товарознавчої експертизи.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.