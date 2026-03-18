Удар по Харківщині та Одещині: наслідки нічної атаки рф

У ніч на 18 березня російські війська атакували Україну дронами, внаслідок чого є постраждалі та руйнування. Найбільше постраждала Харківщина, де зафіксовано влучання в житловий сектор.

Про це повідомили ДСНС України та Харківська обласна прокуратура. За їхніми даними, у селищі Золочів Богодухівського району внаслідок удару БпЛА, попередньо типу «Герань-2», виникла пожежа в житловому секторі.

Наслідки нічного удару РФ: п’ятеро постраждалих і руйнування / Фото: ДСНС

Вогонь охопив конструктивні елементи двох зруйнованих приватних будинків на площі 180 кв. м. Один будинок знищено повністю, ще один зазнав часткових пошкоджень, також пошкоджено інші домоволодіння.

За попередніми даними, постраждали п’ятеро місцевих жителів — двоє чоловіків та троє жінок. У них зафіксовано гостру реакцію на стрес.

Рятувальники працювали на місці попри загрозу повторних обстрілів і ліквідували наслідки атаки. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Водночас на Одещині внаслідок влучання дрона зазнав руйнувань об’єкт критичної інфраструктури, після чого виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники, попри повторні сигнали повітряної тривоги.

За даними ДСНС, на Одещині загиблих і постраждалих немає.