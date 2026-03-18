Переговори щодо миру відкладаються через Іран: Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори про завершення війни постійно відкладаються через ситуацію на Близькому Сході. За його словами, війна в Ірані вже впливає на перебіг подій навколо України.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Зеленський зазначив, що має «дуже погане відчуття» щодо впливу конфлікту на Близькому Сході на війну в Україні.

За його словами, переговори щодо миру «постійно відкладаються», і причина цьому одна — війна в Ірані.

Окрім цього, Зеленський закликав президента США Дональда Трампа і Кіра Стармера провести зустріч, щоб узгодити спільну позицію. Він зазначив, що не може вказувати Трампу, що робити, але вважає важливим «перезавантажити відносини» між лідерами.

Інтерв’ю відбулося на тлі загострення ситуації після ударів США та Ізраїлю по Ірану, що спричинило дипломатичну напругу серед союзників по НАТО. Зеленський попередив, що розбіжності між західними лідерами можуть негативно вплинути на підтримку України.

Президент України також виступив у парламенті Великої Британії, де заявив, що режими в Росії та Ірані є «братами у ненависті» та співпрацюють у військовій сфері.