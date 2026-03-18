Прямі рейси Інтерсіті Київ — Харків поки не курсуватимуть

Укрзалізниця тимчасово обмежила курсування поїздів Інтерсіті на маршруті Київ — Харків. Замість прямих рейсів запроваджено стикувальні маршрути через Полтаву.

Про це повідомила Укрзалізниця. Там зазначили, що Інтерсіті наразі курсують лише до Полтави, а далі до Харкова пасажирів перевозять у спальних вагонах іншими поїздами.

Причиною змін стали проблеми з енергопостачанням на ділянці між Харковом і Полтавою. Останніми тижнями поїзди там рухалися з резервними тепловозами, що призводило до затримок до трьох годин.

Реклама

Реклама

В окремі дні потяги прибували вже після початку комендантської години, що створювало додаткові труднощі для пасажирів.

У зв’язку з цим графіки руху скоригували, щоб забезпечити більш вчасне прибуття. Водночас тривають відновлювальні роботи та посилені заходи безпеки.

В Укрзалізниці очікують, що повноцінне курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня.

Інші поїзди з Харкова та до міста наразі курсують без змін.