        Прямі рейси Інтерсіті Київ — Харків поки не курсуватимуть

        Сергій Бордовський
        18 Березня 2026 11:16
        Поїзд Інтерсіті на Південному вокзалі у Харкові / Фото з відкритих джерел
        Укрзалізниця тимчасово обмежила курсування поїздів Інтерсіті на маршруті Київ — Харків. Замість прямих рейсів запроваджено стикувальні маршрути через Полтаву.

        Про це повідомила Укрзалізниця. Там зазначили, що Інтерсіті наразі курсують лише до Полтави, а далі до Харкова пасажирів перевозять у спальних вагонах іншими поїздами.

        Причиною змін стали проблеми з енергопостачанням на ділянці між Харковом і Полтавою. Останніми тижнями поїзди там рухалися з резервними тепловозами, що призводило до затримок до трьох годин.

        В окремі дні потяги прибували вже після початку комендантської години, що створювало додаткові труднощі для пасажирів.

        У зв’язку з цим графіки руху скоригували, щоб забезпечити більш вчасне прибуття. Водночас тривають відновлювальні роботи та посилені заходи безпеки.

        В Укрзалізниці очікують, що повноцінне курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня.

        Інші поїзди з Харкова та до міста наразі курсують без змін.


