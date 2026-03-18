        Удвічі більше, ніж зазвичай: втрати армії РФ різко підскочили

        Сергій Бордовський
        18 Березня 2026 06:59
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: Reuters
        Ілюстративне фото: Reuters

        За останню добу російська армія втратила 1 710 військових, що приблизно вдвічі більше за середні щоденні показники. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 1,28 млн осіб.

        Про це повідомив Генштаб ЗСУ. За його даними, станом на 18 березня 2026 року загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять близько 1 282 570 осіб.

        Також за добу Росія втратила 3 танки, 11 бойових броньованих машин і 29 артилерійських систем. Загалом з початку повномасштабного вторгнення знищено 11 786 танків, 24 229 бойових броньованих машин і 38 506 артсистем.

        Реклама
        Реклама

        Втрати безпілотників оперативно-тактичного рівня за добу зросли на 1 189 одиниць, а загалом сягнули 184 333. Крім того, знищено 83 974 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+230 за добу).

        Інші показники залишилися без змін: 1 688 РСЗВ, 1 333 засоби ППО, 435 літаків, 349 гелікоптерів, 4 468 крилатих ракет, 33 кораблі та катери і 2 підводні човни.

        Дані уточнюються.


        Реклама
        Реклама

