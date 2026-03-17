        Дощі та мокрий сніг вночі: в Україні 18 березня утримається прохолодна погода

        Галина Шподарева
        17 Березня 2026 22:37
        Лебеді на Оболонському озері у Києві / Фото: Київ ІНФО
        У середу, 18 березня, в Україні очікується хмарна погода, місцями дощ, вночі з мокрим снігом. Причина — вплив антициклону з півночі та області низького тиску з Чорного моря.

        Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

        “У нижніх шарах повітряного простору тиск зростатиме і до нас поширюватиметься вплив антициклону з півночі, а на висотах зростатиме вплив області низького тиску з Чорного моря”, – пояснюють синоптики.

        Така синоптична ситуація зумовить хмарність та опади, переважно на Лівобережжі.

        Над Україною завтра утримається холодна повітряна маса, вплив якої буде особливо відчутним у денні години.

        Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від -2 °C до +3 °C, вдень +4…+9 °C, на Закарпатті +10…+15 °C, у південно-східній частині вночі +1…+6 °C, вдень +7…+12 °C.

        Погодна мапа України на 18 березня / Фото: Укргідрометцентр

