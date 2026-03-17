Дощі та мокрий сніг вночі: в Україні 18 березня утримається прохолодна погода

У середу, 18 березня, в Україні очікується хмарна погода, місцями дощ, вночі з мокрим снігом. Причина — вплив антициклону з півночі та області низького тиску з Чорного моря.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

“У нижніх шарах повітряного простору тиск зростатиме і до нас поширюватиметься вплив антициклону з півночі, а на висотах зростатиме вплив області низького тиску з Чорного моря”, – пояснюють синоптики.

Реклама

Реклама

Така синоптична ситуація зумовить хмарність та опади, переважно на Лівобережжі.

Над Україною завтра утримається холодна повітряна маса, вплив якої буде особливо відчутним у денні години.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від -2 °C до +3 °C, вдень +4…+9 °C, на Закарпатті +10…+15 °C, у південно-східній частині вночі +1…+6 °C, вдень +7…+12 °C.