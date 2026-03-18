Кібероперація “Scammer”: в Україні викрили кол-центр, що ошукав громадян ЄС на 300 тис. євро

У межах міжнародної кібероперації «Scammer» Україна та Латвія викрили учасників шахрайської схеми, яка завдала збитків на понад 300 тисяч євро. Фігурантами виявилися двоє громадян України.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, операцію проводили у складі спільної слідчої групи за підтримки Європолу та Євроюсту.

Українців викрили у міжнародній кібероперації / Фото: Прокуратура

Слідство встановило, що зловмисники діяли через шахрайський кол-центр. Вони телефонували громадянам ЄС, представляючись працівниками поліції або банків, і переконували інвестувати кошти у нібито вигідні проєкти.

Реклама

Реклама

Після цього шахраї отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і переводили гроші на рахунки підставних осіб.

Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії. Загальна сума збитків перевищує 300 тисяч євро.

За даними слідства, до схеми причетні 25-річна жінка та 24-річний чоловік. Вони підшуковували так званих «дропів», відкривали на їхні імена рахунки в європейських банках та організовували зняття і розподіл готівки.

Під час обшуків на території України за участю латвійських правоохоронців підозрюваних викрили за місцем проживання.

Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвії — легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.