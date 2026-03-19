Держзрада та розголошення державної таємниці: щодо Мар’яни Безуглої відкрито дві справи, — ЗМІ

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо можливих кримінальних правопорушень народної депутатки Мар’яни Безуглої. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.

Про це пише “Інтерфакс-Україна” з посиланням на коментар Офісу генпрокурора.

“На виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва за зверненнями заявників Офісом генерального прокурора внесено відповідні відомості до ЄРДР щодо народного депутата України”, — повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними джерел видання, йдеться саме про народну депутатку Мар’яну Безуглу. У прокуратурі зазначили, що розслідування проводять слідчі ДБР під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генпрокурора.

“Триває слідство, тому будь-які деталі може бути повідомлено лише в межах, які не зашкодять розслідуванню”, — додали у відомстві.

Інформацію підтвердив народний депутат Сергій Тарута. За його словами, разом з Федором Веніславським він звернувся до правоохоронних органів зі зверненням щодо Безуглої. Слідство, за його словами, триває за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Слідчі перевірятимуть, чи могли заяви Безуглої нашкодити українським військовим. Нардеп стверджує, що після поширення Безуглою інформації про 72 бригаду, яка обороняла Вугледар, росіяни перекинули на цей напрямок значні сили, було зірвано планову ротацію та втрачено позиції.

“І це не поодинокий випадок. Коли публічна діяльність призводить до втрат серед військових, ослаблення оборони, деморалізації армії, це вже не про “свободу слова”. Це — про відповідальність”, — зазначив Тарута.

За даними ЗМІ, другу справу щодо Безуглої відкрито за фактом розголошення таємниці за заявою колишнього офіцера ГУР полковника Романа Червінського.

Після появи у ЗМІ інформації про відкриття кримінальних проваджень на сторінці Мар’яна Безуглої в Facebook з’явився допис “Мене не злякати”. Детально нардепка ситуацію не коментувала.