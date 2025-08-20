Безуглу хочуть відсторонити від засідань у Раді — депутатка заявила, що звертатиметься до суду

Регламентний комітет Верховної Ради ухвалив рішення підтримати постанову про відсторонення депутатки Мар’яни Безуглої від участі в парламентських засіданнях.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, який є ініціатором постанови, документ про відсторонення Безуглої комітет підтримав із третьої спроби — “за” проголосували п’ятеро членів.

Нардеп пояснив, що вимогу про відсторонення подав через “системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку”. Він додав, що голосування у Верховній Раді заплановане на 21 серпня.

Зі свого боку Мар’яна Безугла заявила, що оскаржить рішення Регламентного комітету в суді. Вона наголосила, що будь-які дії народних депутатів у сесійній залі є частиною демократичного процесу, за винятком тих, які прямо порушують законодавство.

“А у ВРУ були і бійки, і демонстрації, і крики, і суперечки, і ніхто нікого не вилучав. Два випадки вилучення під час роботи ВРУ поточного скликання визнані судом незаконними”, — заявила Безугла.

Нагадаємо, наприкінці липня парламентарі вже закликали усунути Безуглу від участі в засіданнях. Причиною називали її дії під час виступів колег, коли вона закривала мікрофони депутатам. Тоді, отримавши слово від голови парламенту, Безугла зіштовхнулася з вигуками “Ганьба” та освистуванням з боку зали. Спікер Руслан Стефанчук не поставив цю пропозицію на голосування.