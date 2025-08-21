Рада провалила відсторонення Безуглої від засідань

Народні депутати не підтримали постанову про відсторонення Марʼяни Безуглої від пленарних засідань Верховної Ради.

За відповідне рішення проголосували лише 141 парламентар, повідомив наредеп Ярослав Железняк.

Реклама

Реклама

За його словами провал голосування зумовлений позицією фракції “Слуга народу”: з 74 депутатів цієї політсили стільки не голосували, 10 були “проти”, а ще 10 утрималися.

Постанову про відсторонення пропонували через системне порушення регламенту та “антисоціальну поведінку” Безуглої. За словами депутатки Олександри Устінової, остаточним приводом стала її критика загиблого у ДТП депутата Ярослава Рущишина.

Напередодні комітет Верховної Ради з регламенту, депутатської етики та організації роботи проголосував за постанову про недопуск нардепки Марʼяни Безуглої до засідання парламенту.