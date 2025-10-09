        Суспільство

        Верховна Рада прийняла закон про Кіберсили ЗСУ — які завдання вони виконуватимуть

        Сергій Бордовський
        9 Жовтня 2025 16:34
        Кіберфахівці ЗСУ / Фото: АрміяInform
        Кіберфахівці ЗСУ / Фото: АрміяInform

        Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт про створення Кіберсил Збройних Сил України — нового органу військового управління, який відповідатиме стандартам НАТО та забезпечуватиме кібероборону держави.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, Верховна Рада України.

        Метою законопроєкту є формування окремого підрозділу, що посилить обороноздатність країни в умовах гібридної війни, а також забезпечить захист національного суверенітету та територіальної цілісності у кіберпросторі.

        Кіберсили ЗСУ будуть відповідальні за розбудову та застосування спроможностей кіберстримування, здобуття військової переваги над противником і послаблення його потенціалу шляхом проведення операцій у кіберпросторі та в електромагнітному спектрі.

        У Генштабі підкреслили, що створення Кіберсил є логічним кроком у розвитку Сил оборони України, який відповідає сучасним викликам та враховує досвід країн-членів НАТО.


