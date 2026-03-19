У Києві чоловік купив за 100 доларів п’ятирічну дитину та зґвалтував її: рішення суду

Житель Києва отримав 15 років позбавлення волі за зґвалтування п’ятирічної дівчинки. Зловмисник заплатив за дитину 100 доларів її матері.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Доведено, що чоловік через Інтернет познайомився із жінкою та домовився з нею про передачу дитини в обмін на 100 доларів. Після того як “обмін” відбувся, зловмисник зґвалтував дівчинку.

“Про обставини зґвалтування обвинувачений детально розповідав своїм знайомим, надсилаючи свої фото та дитини в оголеному вигляді, що підтверджувало цинізм його дій і повну усвідомленість злочинного наміру”, – розповіли в прокуратурі.

У суді сторона обвинувачення наполягала на призначенні максимального покарання. Суд першої інстанції підтримав позицію прокурора та визнав чоловіка винним, призначивши максимальне покарання – 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна, крім житла.

Не погодившись із цим рішенням, обвинувачений подав апеляційну скаргу, проте ухвалою Київського апеляційного суду від 17 березня 2026 року вирок залишено без змін. Вирок набрав законної сили.

Як підкреслили в прокуратурі, мати свідомо передала свою рідну дитину в руки зловмисника і за це також отримала 15 років позбавлення волі. Вирок вона не оскаржувала.

Дівчинку було вилучено з небезпечного середовища та поміщено до Центру соціально-психологічної реабілітації.