Продавали військовим неіснуючі авто та “дрони”: на Сумщині викрили шахрайську схему

На Сумщині правоохоронці викрили схему продажу неіснуючих товарів для військових. Двом чоловікам уже повідомили про підозру.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 41-річний житель Сумщини разом із двома знайомими організував схему незаконного збагачення. Один із фігурантів спілкувався з клієнтами, інший розміщував у мережі оголошення про продаж неіснуючих квадрокоптерів і автомобілів для військових.

Третій спільник забезпечував доступ до платіжних інструментів для отримання коштів від потерпілих та обмінював їх на криптовалюту. За дев’ять місяців діяльності підозрювані ошукали шістьох осіб, серед яких двоє військовослужбовців.

Загальна сума збитків становить 591 349 гривень. Наразі вирішується питання про обрання двом підозрюваним запобіжних заходів, матеріали щодо третього фігуранта виділено в окреме провадження.