Північна Корея показала танк, що нібито перехоплює 100% дронів і ракет

Північна Корея представила нові бойові танки, які, за заявами влади, здатні блокувати ракети та атаки дронів. Лідер країни Кім Чен Ин закликав військових посилити підготовку до війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними державного агентства KCNA, Кім Чен Ин особисто спостерігав за навчаннями, під час яких відпрацьовувалися удари, рейди та захоплення оборонних ліній противника.

У повідомленні зазначається, що танк нібито перехопив 100% протитанкових ракет і дронів, які атакували його з різних напрямків. Це, за твердженням КНДР, демонструє ефективність його «активної системи захисту».

На оприлюднених фото Кім Чен Ин перебуває на одному з танків разом зі своєю донькою, одягнені в однакові шкіряні куртки.

Це вже не перша її поява на військових заходах: раніше її показували під час стрільб разом із батьком. Південнокорейська розвідка вважає, що дівчина, яку ідентифікують як Кім Чжу Е, розглядається як майбутня лідерка країни.

Професор Інституту досліджень Далекого Сходу університету Кьоннам Лім Иль Чхоль заявив, що вона вже виходить за межі ролі спостерігачки та формує образ воїна і командира.

За словами Кіма, новий танк розробляли сім років із фокусом на підвищення виживаності. Він має стати основним бойовим танком країни та посилити можливості нічних операцій.

Останніми роками КНДР активізувала модернізацію армії, зокрема у сфері дронів, баражуючих боєприпасів і ракетних технологій, попри міжнародні санкції.

США раніше заявляли, що Північна Корея отримує бойовий досвід сучасної війни, надаючи війська та техніку для підтримки війни Росії проти України.