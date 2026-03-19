Без опадів у більшості областей, але з похолоданням: прогноз погоди на 20 березня

У п’ятницю, 20 березня, на більшості території України опадів не очікується, однак в окремих регіонах можливий дощ із мокрим снігом. Причина — вплив циклону з Чорного моря та холодної повітряної маси.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“В Україні тиск падатиме і поширюватиметься вплив поля зниженого тиску від циклону над Чорним морем, однак у більшості областей опадів не чекаємо”, – зазначають синоптики.

Лише в Карпатах, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях вночі місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом.

Вітер переважно північно-східний, швидкістю 5-10 м/с. На висотах зберігатиметься холодна повітряна маса, що впливатиме на температурні показники.

Температура повітря вночі коливатиметься від -2…+3 °C, вдень становитиме +6…+11 °C, на Закарпатті до +14 °C. У південних та південно-східних регіонах вночі очікується +1…+6 °C, вдень +9…+14 °C.