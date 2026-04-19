У Херсоні росіяни вбили чоловіка, атакувавши таксі

У Херсоні вранці російські війська атакували автомобіль у Центральному районі міста. Унаслідок удару загинув 56-річний чоловік, ще один постраждав.

Про це повідомляє Головне в Україні з посиланням на повідомлення посадовців.

За словами начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька, чоловік загинув на місці від отриманих травм.

Реклама

Реклама

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив, що ще один постраждалий перебуває у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу.

Посадовці висловили співчуття рідним і близьким загиблого.