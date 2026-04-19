Поліцейських, які тікали під час стрілянини в Києві, відсторонили: розпочато розслідування

Після стрілянини у Голосіївському районі Києва розпочато службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських. На час перевірки їх відсторонили від виконання обов’язків.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

За його словами, розслідування розпочато за дорученням міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

У межах перевірки правоохоронці встановлюють усі обставини події: вивчають наявні відеоматеріали, зокрема оприлюднені в мережі, та опитують свідків.

Зібрану інформацію передадуть до Державного бюро розслідувань.

Напередодні у Києві сталася стрілянина в Голосіївському районі, під час якої загинули люди.

У мережі також поширили відео, на якому зафіксовано, як поліцейські відступають від пострілів і залишають цивільних без захисту.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час цього теракту.

У Національній поліції заявили, що зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні й пообіцяли поінформувати про результати найближчим часом.