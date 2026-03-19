Киянка опинилася в розшуку ТЦК, хоча не зверталася до військкомату і не має профільної освіти

Жителька Києва Ірина Харациді-Логінова кілька місяців намагається довести, що її безпідставно внесли до реєстру військовозобов’язаних. Попри відсутність медичної чи фармацевтичної освіти та звернень до ТЦК, жінка навіть опинилася в розшуку.

Про це пише Суспільне.Київ.

Ірина працює керівницею відділу кадрів в одній з компаній. Вперше вона помітила свої дані серед військовозобов’язаних під час подання звітності до Міністерства оборони. Спочатку вона вирішила, що це помилка, але згодом перевірила інформацію через застосунок “Резерв+”, де підтягнулися її дані як військовозобов’язаної.

“Я думала, що це випадковість. Але коли перевірила, побачила, що мене вже внесли в систему з вигаданими даними — зокрема щодо категорії обліку”, — розповіла вона.

Через пів року жінці зателефонували з районного ТЦК у Харкові, де вона свого часу навчалася, і повідомили, що її розшукують за ухилення від мобілізації. Після цього в застосунку з’явилася інформація про розшук, а також дані про проходження ВЛК понад 20 років тому.

Ірина звернулася до ТЦК у Харкові та Києві. У столичному центрі комплектування їй повідомили, що її справи там немає, а для розгляду ситуації запропонували стати на облік.

“Фактично мені сказали: станьте на облік, і тоді будемо розбиратися. Виходить, я маю стати на облік, щоб довести, що я там не перебувала”, — зазначила вона.

У Харківському ТЦК пояснили, що частину документів втратили під час бойових дій у 2022 році, тому не можуть підтвердити або спростувати інформацію. У відповіді на запит зазначили, що наразі немає підстав для виключення жінки з військового обліку.

Начальник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий пояснив, що “Резерв+” відображає дані з державного реєстру, які потрапляють туди з паперових карток або інших баз. За його словами, помилки можливі під час ручного внесення даних, і в таких випадках радять подавати заявку на виправлення через застосунок або звертатися до ТЦК.

Адвокатка Поліна Марченко вважає внесення даних Ірини безпідставним і вказує на порушення процедури — зокрема відсутність повістки та ігнорування місця проживання. Вона рекомендує подавати скарги до ТЦК і, у разі необхідності, звертатися до суду.

Наразі Ірину зняли з розшуку, однак сам факт постановки на облік не скасували. Жінка продовжує подавати запити та скарги і не виключає звернення до суду.

“Я не знаю, де і як використовуються мої дані. Я не повинна боятися за свою репутацію”, — сказала вона.