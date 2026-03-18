Суд скасував домашній арешт футболісту Колеснику у справі побиття військового

Апеляційний суд Києва скасував нічний домашній арешт ексфутболісту “Колос-2” Данилу Колеснику. Йому обрали інший запобіжний захід — особисте зобов’язання.

Про це Данило Колесник повідомив в Instagram.

За словами спортсмена, суд дослідив обставини справи, заслухав пояснення сторін та проаналізував розвиток подій.

Реклама

Реклама

Колесник заявив, що під час розгляду розповів, як саме відбувався інцидент, хто кого переслідував, а також за яких обставин автомобіль ТЦК зачепив цивільного. Він зазначив, що конфлікт був емоційною перепалкою між двома чоловіками.

Футболіст також заявив, що поважає Збройні сили України, підтримує військових та вважає рішення суду справедливим.

“Окремо хочу звернутися до своїх колег-футболістів, які поспішили відвернутися від мене та публічно засудити мої дії. Прошу вас бути об’єктивними, зваженими та пам’ятати, що кожна ситуація має свої обставини, які потребують чесного й неупередженого аналізу. Звертаємось із проханням до народних депутатів взяти на особистий контроль цю справу задля забезпечення обʼєктивного та неупередженого розслідування. І звертаюся до всіх учасників цього інциденту: переконаний, що настав час припинити емоційне загострення, яке не йде на користь жодній зі сторін конфлікту. Зараз потрібні спокій, мудрість і бажання поставити крапку в цій історії в правовий і цивілізований спосіб. З повагою, футболіст, громадянин, патріот”, – написав Колесник.

Нагадаємо, сутичка між Колесником та працівником ТЦК сталася 17 лютого. Відео, на якому вже ексфутболіст ковалівського “Колоса-2” Данила Колесник б’є працівника ТЦК, було опубліковано на сторінці гравця в Instagram. Згодом ролик видалили, а профіль закрили, проте відео розлетілося мережею. Також повідомлялося, що футболіст нібито заступився за багатодітного батька, якого працівники ТЦК посадили в мікроавтобус.

18 лютого поліція повідомила про затримання Колесника. За даними слідства, підозрюваний підійшов до військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів, спровокував конфлікт і навмисно вдарив його кулаком, спричинивши тілесні ушкодження.

Після інциденту футбольний клуб заявив про відсторонення Колесника від тренувань та звільнення.