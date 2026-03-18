Різке зростання втрат РФ: Мадяр пояснив причину

За останню добу російські війська зазнали значно більших втрат, ніж зазвичай, через погодні умови та активні штурмові дії. Йдеться про сотні ліквідованих і поранених окупантів лише на окремій ділянці фронту.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді. За його словами, за півтори доби українські дронові підрозділи знищили або вивели з ладу понад 900 російських військових на відтинку фронту від Родинського до Гуляйполя.

Він пояснив, що різка зміна погоди 17–18 березня — зокрема туман — збіглася зі спробою російських військ активізувати наступальні дії на Донецькому та Запорізькому напрямках. Окупанти розраховували використати негоду як прикриття для просування.

Реклама

Реклама

Однак, за словами Бровді, ця тактика не спрацювала: українські дронові підрозділи виявляли та уражали штурмові групи ще до початку основних атак.

Зокрема, лише 17 березня було уражено понад 500 російських військових, а в ніч і ранок 18 березня — ще понад 270.

Він додав, що попри масовані спроби наступу із застосуванням піхоти, техніки та мотоциклів, російським військам не вдалося прорвати українську оборону на жодній ділянці.

За словами командувача, загальні втрати противника на цьому напрямку ще більші, а бойові дії залишаються інтенсивними.