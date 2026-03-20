Лідери семи країн заявили про готовність забезпечити безпечний прохід через Ормузьку протоку

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади заявили про готовність долучитися до зусиль для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку. Водночас вони засудили дії Ірану та закликали негайно припинити атаки і блокування судноплавства.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті уряду Великої Британії.

У документі зазначається, що країни готові зробити внесок у відповідні заходи для гарантування безпечного проходу через протоку та привітали підготовчі дії держав у цьому напрямку.

Реклама

Реклама

Лідери також засудили атаки Ірану на неозброєні комерційні судна та цивільну інфраструктуру, включно з нафтовими і газовими об’єктами, а також заявили про фактичне блокування Ормузької протоки.

Вони висловили глибоке занепокоєння ескалацією та закликали Іран припинити загрози, мінування, удари дронами і ракетами та інші спроби перешкоджати судноплавству.

У заяві підкреслюється, що свобода судноплавства є фундаментальним принципом міжнародного права, а втручання в міжнародні перевезення та порушення енергетичних ланцюгів постачання становлять загрозу міжнародному миру та безпеці.

Окремо зазначено про підтримку рішення Міжнародного енергетичного агентства щодо скоординованого вивільнення стратегічних нафтових резервів і намір стабілізувати енергетичні ринки.

Лідери наголосили, що готові також підтримати найбільш постраждалі країни через механізми ООН та міжнародні фінансові інституції.