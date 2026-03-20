Поліція перевіряє заяву про побиття в ТЦК ексв’язня Кремля Балуха

Колишній політв’язень Володимир Балух заявив про побиття в територіальному центрі комплектування, тоді як у ТЦК це заперечують. Поліція перевіряє інформацію, а сам Балух перебуває в лікарні.

Про побиття в ТЦК Володимира Балуха заявив нардеп Володимир Арʼєв.

За його словами Балуха, який має інвалідність II групи, 19 березня після суду над Романом Червінським забрали до ТЦК через неправильно оформлену інвалідність.

“Інваліда 2 групи, людину з металевою пластиною на черепі, били по голові в приміщенні ТЦК. Потім всю ніч тримали в наручниках. Забрали вчора після суду над Романом Червінським, бо його довічна інвалідність оформлена не так. Коли він попросив відібраний телефон, отримав побої”, – йдеться в повідомленні.

У Київському ТЦК підтвердили, що Балуха доставили до приміщення центру за порушення військового обліку. Там зазначили, що в реєстрах не було інформації про його перебування в полоні, а права на відстрочку він не мав, тому його направили на військово-лікарську комісію.

Згодом, за даними ТЦК, з інших реєстрів підтягнулась інформація про інвалідність Балуха, однак він не оформив відстрочку. Йому вручили повістку з вимогою оновити дані та відпустили.

“За весь час перебування громадянина у приміщенні ТЦК та СП до нього з боку військовослужбовців жодних протиправних дій не було, фізична сила або засоби стримування не застосовувалися. Претензій до керівництва ТЦК особисто він не виказував і зі скаргами не звертався”, – заявляють в ТЦК.

Балух у коментарі “Суспільне Крим” розповів, що дістав забій грудної клітки та плеча.

“Подав на мене заяву прокурор у справі Червінського — нібито я нецензурною лайкою його образив, і запросили мене дати пояснення в Печерському райвідділку. Я приїхав, дав пояснення, а після цього на виході, буквально у двох метрах, стояв бусик — мене заштовхали в нього і відвезли в ТЦК, сказавши, що я нібито в розшуку. Усі були у військовій формі, але прізвищ ніхто не називав і ніхто не показав документів”, — сказав він.

Поліція Києва повідомила, що перевіряє інформацію про можливе побиття Балуха, який наразі перебуває в лікарні. До медзакладу направили поліцейських для прийняття заяви.