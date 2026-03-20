Антиізраїльська група взяла на себе відповідальність за масштабну пожежу на оборонному підприємстві в Чехії

У Чехії розслідують пожежу, яка спалахнула у ніч на 20 березня на промисловому комплексі в Пардубіце, як можливу навмисну атаку. Відповідальність за інцидент себе антиізраїльська група.

Про це повідомляє Reuters.

Пожежа сталася у складському ангарі комплексу в Пардубіце, приблизно за 120 км на схід від Праги. Вогонь поширився на іншу будівлю, постраждалих немає.

За даними чеського сайту Aktualne.cz, протестна група, назва якої не уточнюється, заявила, що підпалила “ключовий виробничий вузол” ізраїльської зброї, щоб припинити його роль у “геноциді в Газі”.

Оборонна компанія LPP Holding, яка має об’єкт у цьому комплексі, підтвердила пожежу на одному зі своїх підприємств. Водночас там зазначили, що оголошені у 2023 році плани співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems щодо виробництва дронів не були реалізовані.

“Жодні ізраїльські дрони ніколи не вироблялися на нашому підприємстві”, — заявили в компанії.

Після пожежі поліція спочатку повідомила, що перевіряє, чи була вона навмисною, а також вивчає заяви про причетність “певної групи”. Слідчі разом зі службами безпеки почали розслідування за статтею кримінального кодексу, що стосується тероризму.

“Виходячи з того, що нам наразі відомо, ймовірно, інцидент може бути пов’язаний із терористичною атакою”, — заявив міністр внутрішніх справ Любомир Метнар.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що скличе засідання ради державної безпеки у зв’язку з цим інцидентом.