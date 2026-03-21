У Празі відбувся багатотисячний мітинг проти уряду Бабіша

У Празі відбувся багатотисячний мітинг проти уряду Андрея Бабіша під гаслом «Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє». Акцію організувала асоціація «Мільйон миттєвостей за демократію», а кількість учасників, за очікуваннями організаторів, могла сягати до 400 тисяч осіб.
Як повідомляє Novinky.cz, протест відбувся в районі Летна. За словами голови асоціації Мікулаша Мінара, акція має привернути увагу до загроз демократії та олігархізації суспільства внаслідок дій уряду.
Опозиція критикує наміри влади змінити фінансування державних медіа, скоротити витрати на оборону та, на її думку, применшити російську загрозу. У повідомленні організаторів зазначається, що «зарозумілість влади зростає, держава перетворюється на дійову корову, а екстремістськи налаштовані політики беруть країну в заручники».
Одним із приводів для протесту став запропонований урядом закон про «іноземних агентів», який передбачає широке застосування та значні штрафи. Критики вважають, що він спрямований проти правозахисних організацій і фактично копіює російське законодавство.