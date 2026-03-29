У США відбулися масові протести проти Трампа

У Сполучених Штатах відбувся третій етап загальнонаціональних протестів «No Kings», спрямованих проти політики президента Дональда Трампа, зокрема його міграційних рішень і військових дій, йдеться у матеріалі Reuters.

За даними організаторів, по всій країні було заплановано понад 3200 акцій у всіх 50 штатах. Великі мітинги пройшли у Нью-Йорку, Далласі, Філадельфії та Вашингтоні, однак більшість заходів відбулася у менших містах і громадах.

Зокрема, масштабна акція пройшла в штаті Міннесота, де протестувальники виступили проти жорсткої міграційної політики. У заході взяли участь місцеві політики, серед яких губернатор Тім Волз, а також сенатор Берні Сандерс.

У Нью-Йорку, за оцінками поліції, на протест вийшли десятки тисяч людей. Учасники тримали плакати та вигукували гасла на підтримку демократії та проти політики Трампа.

Водночас у деяких містах, зокрема в Далласі та Лос-Анджелесі, відбулися сутички між протестувальниками та контрдемонстрантами, а також затримання. Правоохоронці застосовували спецзасоби після того, як частина учасників не розходилася або кидала предмети.

Організатори зазначають, що протестний рух набирає обертів напередодні проміжних виборів до Конгресу США, а кількість учасників і заходів зростає, зокрема і в традиційно республіканських штатах.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, рейтинг схвалення Дональда Трампа знизився до 36%, що є найнижчим показником з моменту його повернення до Білого дому.