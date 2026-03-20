Зеленський нагородив бійців, які FPV-дроном збили російський гелікоптер Ка-52

За знищення російського гелікоптера Ка-52 Президент України Володимир Зеленський нагородив військових 59-ї бригади Сил безпілотних систем Орденом “За мужність” II ступеня. Ка-52 було збито за допомогою FPV-дрона на Донеччині.

Про нагородження повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

“Екіпаж “Хижаки висот” FPV-дроном вразив російський Ка-52. Машина, яка коштує мільйони, була знищена точним ударом FPV-дрона. І це важливо розуміти: це не випадковість. Це вже системна робота. Це вже другий такий результат у цього підрозділу”, – написав Паліса.

Згідно з указом президента №252/2026, Орденом “За мужність” II ступеня нагороджені:

солдат Юрій Андрусенко;

солдат Давид Нечипас;

молодший сержант Сергій Слєпко;

молодший сержант Вадим Шаповал.

Після аварійної посадки екіпаж гелікоптера намагався врятуватися, однак його виявили та ліквідували пілоти 1 батальйону 414 бригади “Птахи Мадяра”.

Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як “Алігатор”) — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості та координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Вартість Ка-52 оцінюється приблизно у 16 мільйонів доларів.